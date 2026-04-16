Oggi si svolgono le gare di ritorno dei quarti di finale di Europa League e Conference League, con le squadre italiane impegnate in partite decisive. Il Bologna e la Fiorentina affrontano questa sfida dopo risultati sfavorevoli nella gara di andata, cercando di ribaltare la situazione e proseguire il cammino nelle rispettive competizioni. Le partite si disputano in serata e rappresentano un momento cruciale per le loro stagioni sportive.

Bologna e Fiorentina contro Aston Villa e Crystal Palace. Una settimana più tardi le roboanti sconfitte subite nella gara di andata, le due squadre italiane si riaffacciano all’Europa e sfidano le due inglesi per provare a qualificarsi alle semifinali. Il Bologna, reduce dalla vittoria in campionato per 2-0 sul Lecce, parte dal risultato di 1-3 incassato al Dall’Ara e scenderà in campo alle 21.00 al Villa Park. Sempre in Europa League il Celta Vigo cercherà di ribaltare il 3-0 dell’andata subito dal Friburgo, mentre Real Betis-Braga e Nottingham-Porto partono entrambe dal risultato di 1-1. In Conference League alle 21.00 la Fiorentina ospiterà in un Franchi tutto esaurito il Crystal Palace che all’andata ha inferto un duro colpo alle speranze dei viola con un secco 3-0.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le partite di oggi: quarti di Europa League e Conference League. Bologna e Fiorentina all’ultima chiamata

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