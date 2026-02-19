Le partite di oggi | Bologna e Fiorentina nei playoff di Europa e Conference League
Oggi si giocano le partite di qualificazione di Europa League e Conference League. Il Bologna affronta il Brann in una sfida decisiva per entrare nella fase a gironi, mentre la Fiorentina sfida il Jagiellonia. Entrambe le squadre cercano di ottenere un risultato positivo davanti al pubblico di casa, con l’obiettivo di mantenere vivo il sogno europeo. La tensione si avverte sugli spalti, dove i tifosi sostengono con passione le proprie squadre. Le partite sono pronte a cominciare, con tifosi in attesa di vedere i loro beniamini in campo.
Due trasferte per le due italiane impegnate nei playoff europei. Apre le danze alle 18.45 il Bologna, che va a Bergen, in Norvegia, per affrontare il Brann nell'andata dei playoff di Europa League. In Conference, la Fiorentina è impegnata nella trasferta polacca contro il Jagiellonia: calcio d'inizio alle 21. In tutto, si giocano 16 partite tra Europa e Conference League. Le partite di oggi Brann-Bologna, ore 18.45Dinamo Zagabria-Genk, ore 18.45Fenerbahce-Nottingham Forest, ore 18.45Paok-Celta Vigo, ore 18.45Celtic-Stoccarda, ore 21Lille-Stella Rossa, ore 21Ludogorets-Ferencvaros, ore 21Panathinaikos-Viktoria Plzen, ore 21 Le partite di oggi KuPS-Lech Poznan, ore 18. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
