Le partite di oggi | Bologna e Fiorentina nei playoff di Europa e Conference League

Due trasferte per le due italiane impegnate nei playoff europei. Apre le danze alle 18.45 il Bologna, che va a Bergen, in Norvegia, per affrontare il Brann nell'andata dei playoff di Europa League. In Conference, la Fiorentina è impegnata nella trasferta polacca contro il Jagiellonia: calcio d'inizio alle 21. In tutto, si giocano 16 partite tra Europa e Conference League. Le partite di oggi Brann-Bologna, ore 18.45Dinamo Zagabria-Genk, ore 18.45Fenerbahce-Nottingham Forest, ore 18.45Paok-Celta Vigo, ore 18.45Celtic-Stoccarda, ore 21Lille-Stella Rossa, ore 21Ludogorets-Ferencvaros, ore 21Panathinaikos-Viktoria Plzen, ore 21 Le partite di oggi KuPS-Lech Poznan, ore 18. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Leggi anche: Roma-Midtjylland, Bologna-Salisburgo, Fiorentina-Aek: le italiane in Europa e Conference League oggi 27 novembre. Orario, pronostici, dove vederle

Leggi anche: DIRETTA Europa e Conference League: segui le gare di Roma, Bologna e Fiorentina LIVE

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Le partite di oggi: è il giorno di Inter-Juventus. Poi Lazio-Atalanta e Como-Fiorentina; Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi dei playoff; Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 14 febbraio 2026, da Inter-Juventus a Lazio-Atalanta; Come guardare le partite di calcio online e in TV oggi in diretta streaming: la guida e la programmazione di DAZN.

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi dei playoffx??????? sport.sky.it

Champions League in TV, dove vedere le partite d’andata degli ottavi di finale: orari e canaliGalatasaray-Juventus (ore 18:45) e Borussia Dortmund-Atalanta (ore 21:00) martedì, Bodo/Glimt-Inter (ore 21:00) domani sono le partite delle italiane ... fanpage.it

La probabile formazione di LaViola.it per la partita di Conference League contro lo Jagiellonia facebook

Jagiellonia-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Conference League #SkySport #SkyUECL x.com