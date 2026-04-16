Le opposizioni | Giorgetti venga in Parlamento

Le opposizioni hanno richiesto un’assemblea urgente al ministro dell’Economia per discutere di una questione ancora non specificata. La richiesta è stata presentata in seguito a una comunicazione ufficiale, senza dettagli sui temi trattati. La richiesta di audizione indica l’intenzione di approfondire aspetti collegati alla materia economica e finanziaria. La convocazione in Parlamento dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

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