Il governo italiano ha rifiutato la richiesta degli Stati Uniti di usare la base di Sigonella per far partire un bombardiere diretto in Iran. Le opposizioni hanno chiesto che questa decisione venga comunicata in Parlamento, mentre i ministri Chigi e Crosetto hanno mostrato cautela nel confermare la posizione ufficiale. La questione riguarda la presenza militare e le relazioni con gli Stati Uniti in ambito strategico.

Il governo Meloni ha detto no agli Stati Uniti che chiedevano di utilizzare la base siciliana di Sigonella per far decollare un loro bombardiere diretto in Iran. Lo ha fatto anche perché la vicinanza a Donald Trump comincia a pesare sulla percezione degli italiani in misura direttamente proporzionale all’aumento del costo dei carburanti, e ora rivendicare la decisione è complicato. Ma l’alleato americano, si sa, non tollera bene i “no”, così Palazzo Chigi e il ministro della Difesa Guido Crosetto sulla questione volano particolarmente bassi. “L’Italia agisce nel pieno rispetto degli accordi internazionali vigenti e degli indirizzi espressi dal governo alle Camere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sigonella, Chigi e Crosetto frenano sul no agli Usa. Le opposizioni: “Il governo venga a dirlo in Parlamento”

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