Le celle dei Martiri di Belfiore rappresentano un sito storico legato alle vicende del Risorgimento italiano. Questi spazi sono stati scelti come simbolo di resistenza e sono stati trasformati in un monumento nazionale. Il percorso tra le celle permette di conoscere un episodio significativo della lotta per l’unità del paese. La visita si inserisce in un contesto che unisce storia e arte, offrendo uno sguardo sulla memoria collettiva.

L’Italia le aveva scelte come simbolo del Risorgimento e ne aveva fatto un monumento nazionale prima ancora che lo diventasse Palazzo Ducale, il complesso che le ospita: le prigioni dei Martiri di Belfiore, i patrioti giustiziati per aver tentato di sottrarre Mantova all’impero austroungarico, erano state ricavate nel castello della residenza dei Gonzaga, a pochi metri dalle sublimi raffigurazioni della Camera degli Sposi di Andrea Mantegna. Nel 2012 il terremoto aveva messo in serio pericolo l’intero Castello di San Giorgio e le stesse celle, che ora vengono restituite ai visitatori restaurate e consolidate. Sono passati esattamente 160 anni dall’annessione di Mantova e del Veneto al Regno d’Italia (1866). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le celle dei Martiri di Belfiore. Un percorso nella storia e nell’arte

Articoli correlati

Leggi anche: Un viaggio nell’arte è nella storia dell’uomo. Interpretarla è conoscere ed emozionarsi

Il percorso di Santa Cristiana. Un lungo viaggio nell’arte sacraSANTA CROCE Il monastero agostiniano di Santa Cristiana ha inaugurato, sabato scorso uno spettacolare viaggio nell’arte sacra.

Aggiornamenti e notizie su Le celle dei Martiri di Belfiore Un...

Argomenti discussi: Le celle dei Martiri di Belfiore. Un percorso nella storia e nell’arte; Restauri al Castello completati, riaprono le carceri dei Martiri. Inaugurano i camminamenti di ronda.

Inaugurata la fontana di piazza Martiri Belfiore: «Simbolo della rinascita del quartiere». VIDEOLa fontana, costruita nel 1965 e parte integrante della riqualificazione di Piazza Martiri di Belfiore, è stata oggetto di un intervento che ha mantenuto intatto il suo aspetto estetico originario, ... ilgazzettino.it