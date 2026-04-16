Le microserie verticali stanno attirando investimenti, anche se molte di queste produzioni sono considerate di qualità bassa e ripetitive. Nonostante l'aspetto poco curato, il mercato continua a espandersi, con un pubblico sempre più interessato a contenuti brevi e facilmente fruibili sui dispositivi mobili. Questa tendenza si riflette in un aumento delle risorse messe a disposizione per la produzione di questi format.

Si guardano sullo smartphone e sono brutte e dozzinali, ma il mercato è in crescita e anche Hollywood se ne sta accorgendo Lo scorso mese Amazon e Google hanno annunciato degli investimenti nel campo dei “microdrama”, serie brevi pensate per essere viste in formato verticale dallo smartphone, i cui episodi possono durare anche un solo minuto. Questo genere di contenuti è nato in Cina, che ancora oggi rappresenta l’83 per cento del mercato globale, ma negli ultimi anni, grazie al successo di app specializzate come ReelShort, si è diffuso in tutto il mondo, attirando investimenti non solo dalle grandi aziende tecnologiche ma anche da alcuni produttori storici di Hollywood.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le microserie verticali stanno attirando investimenti

Notizie correlate

In Senegal 12 arresti per rapporti omosessuali stanno attirando più attenzione del solitoC'entrano due celebrità e la possibile diffusione dell'HIV, in un paese dove la repressione contro la comunità LGBT ha grande sostegno La scorsa...

Investimenti energetici oltre i 2 trilioni l’anno: dove stanno andando davvero i capitali della transizioneSecondo IEA (International Energy Agency), nel 2025 gli investimenti energetici arrivano a 3,3 trilioni di dollari: 2,2 trilioni vanno a tecnologie...