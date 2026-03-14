Nel 2025, gli investimenti energetici totali raggiungono circa 3,3 trilioni di dollari, secondo l’International Energy Agency. Di questi, 2,2 trilioni sono destinati a tecnologie “clean” come rinnovabili, reti, storage, nucleare ed efficienza, mentre gli investimenti nei combustibili fossili sono circa la metà. I capitali destinati alla transizione energetica continuano a crescere, spostandosi verso tecnologie più sostenibili.

Secondo IEA (International Energy Agency), nel 2025 gli investimenti energetici arrivano a 3,3 trilioni di dollari: 2,2 trilioni vanno a tecnologie “clean” (rinnovabili, reti, storage, nucleare, efficienza), circa il doppio dei fossili. Ma la transizione è sempre meno uniforme: cambia per tecnologie, cambia per Paesi, cambia per vincoli infrastrutturali. La transizione energetica continua ad attrarre capitali record e, a differenza di qualche anno fa, non lo fa più solo per “narrazione ESG”. Lo fa perché sta diventando la traiettoria industriale dominante: sposta investimenti, sposta supply chain, sposta politica economica. Ma proprio perché è entrata nella fase adulta, il modo in cui i capitali si distribuiscono conta più del totale: chi legge solo la cifra complessiva rischia di non vedere le frizioni che stanno già emergendo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Investimenti energetici oltre i 2 trilioni l’anno: dove stanno andando davvero i capitali della transizione

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