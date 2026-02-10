In Senegal, 12 persone sono state arrestate per aver avuto rapporti omosessuali. La notizia sta attirando molta attenzione, anche perché coinvolge due celebrità e il rischio di diffusione dell'HIV. La repressione contro la comunità LGBT nel paese continua a incontrare il sostegno di molte persone.

C'entrano due celebrità e la possibile diffusione dell'HIV, in un paese dove la repressione contro la comunità LGBT ha grande sostegno La scorsa settimana la polizia senegalese ha arrestato 12 uomini accusati di aver avuto rapporti sessuali tra di loro. Due sono celebrità molto note nel paese: Cheikh Ahmadou Tidiane Diallo (noto come Pape Cheikh), un presentatore televisivo con 800mila follower su Instagram e 3 milioni su TikTok; e il musicista e cantante Djiby Dramé. In Senegal l’omosessualità è un reato punito col carcere ed è assai stigmatizzata anche a livello sociale. Gli arresti sono frequenti e perlopiù appoggiati dall’opinione pubblica, ma quest’ultimo caso sta avendo maggiore risonanza per il coinvolgimento di Diallo e Dramé e perché le accuse riguardano anche la diffusione del virus dell’HIV. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Senegal 12 arresti per rapporti omosessuali stanno attirando più attenzione del solito

Incubo Senegal, inchiesta su traffico di minori dilaga in omofobia di Stato: 14 arresti e gogna anti-LGBTIQ+Tra indagine internazionale e criminalizzazione delle persone LGBTIQ+: cosa sappiamo davvero sugli arresti e sulle accuse ... gay.it

