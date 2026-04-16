Le ipotesi della Procura di Caltanissetta su Giuseppe Pignatone e le ripercussioni su Falcone e Borsellino

La Procura di Caltanissetta ha presentato il 10 aprile una richiesta di archiviazione di 385 pagine riguardante le indagini sulle stragi di mafia del 1992. La documentazione riguarda in particolare le ipotesi legate a Giuseppe Pignatone e le eventuali ripercussioni sui procedimenti condotti su figure come Falcone e Borsellino. La richiesta si inserisce nel quadro delle verifiche sulla gestione delle indagini di quegli anni.

Una richiesta di archiviazione di 385 pagine, depositata lo scorso 10 aprile dalla Procura di Caltanissetta, riaccende i riflettori sulla gestione delle indagini relative alle stragi di mafia del 1992. Nel documento, pur chiedendo di chiudere il fascicolo, i magistrati formulano alcune ipotesi sul passato operato di Giuseppe Pignatone, all’epoca sostituto procuratore a Palermo. La ricostruzione, che delinea una serie di presunte anomalie investigative, è stata riportata oggi, 16 aprile 2026, dal quotidiano La Verità. La presunta gestione del dossier “Mafia e appalti”. Secondo quanto riportato dalla testata, gli inquirenti ipotizzano presunte criticità nella gestione del procedimento “Mafia e appalti” risalenti all’epoca in cui Pignatone era sostituto procuratore a Palermo.🔗 Leggi su Open.online

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Sono tredici le persone indagate dalla Procura di Gela (Caltanissetta) nell'ambito della inchiesta sulla frana di Niscemi (Caltanissetta) per disastro colposo. x.com