Moise Kean, attaccante della Fiorentina, ha pubblicato alcuni messaggi su Instagram rivolti a Kristian Pengwin, noto tipster. La discussione è stata caratterizzata da toni accesi e offese e si è scatenata nel contesto di una stagione sotto le aspettative per il giocatore, che lunedì sarà in campo all’Olimpico contro la Lazio. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social, con reazioni di vari utenti e la conseguente attenzione dei media sportivi.

Moise Kean minaccia Kristian Pengwin. L'attaccante della Fiorentina, impegnato lunedì all’Olimpico contro la Lazio e protagonista di una stagione sottotono con la maglia viola, ha scritto alcuni messaggi di fuoco su Instagram al noto tipster. Al centro del caso alcune considerazioni calcistiche che, evidentemente, non sono andate giù al centravanti ex Juve. Ma chi è il Pengwin? Si tratta del tipster (esperto di scommesse sportive che analizza eventi e fornisce pronostici o "tip" agli scommettitori) tra i più attivi sui social che consigliando singole, doppie chance, multiple, altro su cui scommettere è diventato il più seguito influencer delle scommesse sportive, raggiungendo oltre un milione di follower su Instagram.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La polemica social (con offese) di Moise Kean al tipster Pengwin

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