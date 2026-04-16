Le fragilità dei minori nell’era mediatica

Mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 18:00 si svolgerà un incontro presso la Biblioteca Iurlo – Essere Terra APS, con la partecipazione dell’avvocata specializzata in tutela dei minori e delle persone. L’appuntamento si concentrerà sulle vulnerabilità dei minori nell’epoca dei media, affrontando i temi legali e le sfide che coinvolgono i giovani nel mondo digitale. La professionista illustrerà aspetti pratici e normative legate alla tutela dei soggetti più fragili.

BIBLIOTECA IURLO – ESSERE TERRA APSMercoledì 22 aprile 2026, ore 18:00Incontro con Federica Pecorella, avvocata dei minori e delle persone, curatrice speciale e tutrice.In un’era in cui un bambino su tre, tra i sei e i dieci anni, usa lo smartphone tutti i giorni e il 63% dei preadolescenti.🔗 Leggi su Baritoday.it

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