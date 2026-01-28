Padova detenuto suicida Era nell’elenco dei reclusi da trasferire Si mobilitano le associazioni

Un detenuto di 73 anni si è tolto la vita nel reparto di alta sicurezza del carcere di Padova. Era tra i reclusi destinati a trasferimento e stamattina è stato trovato impiccato nella sua cella. Le associazioni chiedono chiarimenti e monitoraggi più rigidi.

Il 6 febbraio all'università Roma Tre assemblea generale per chiedere «diritti, clemenza e umanità». A Buon diritto pubblica un rapporto sui diritti calpestati che descrive un «quadro allarmante» quasi a 360 gradi Il 6 febbraio all'università Roma Tre assemblea generale per chiedere «diritti, clemenza e umanità». A Buon diritto pubblica un rapporto sui diritti calpestati che descrive un «quadro allarmante» quasi a 360 gradi Si è impiccato nella sua cella del reparto di alta sicurezza del carcere due palazzi di Padova, un uomo di 73 anni (G. M.) che era nella lista di una ventina di detenuti reclusi a Padova da almeno dieci anni che stanno per essere trasferiti in altre case di reclusione del Nord Italia. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Padova, detenuto suicida. Era nell’elenco dei reclusi da trasferire. Si mobilitano le associazioni Approfondimenti su Padova Carcere Detenuto si suicida in carcere a Como Pavia, detenuto ad alto rischio si suicida in carcere: il giudice aveva chiesto “stretta sorveglianza” Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Padova Carcere Argomenti discussi: Ladri in casa, la banda del flessibile apre la cassaforte e fugge con il bottino da 100mila euro. Il furto in pieno centro. Detenuto suicida in carcere alla vigilia del trasferimento per la chiusura del settore Alta sicurezzaPADOVA - Non avrebbe retto all'ipotesi del trasferimento dal carcere di Padova dov'era detenuto e si è tolto la vita. È successo nella notte tra il 27 e il 28 ... ilgazzettino.it Padova, detenuto suicida in carcere: doveva essere trasferito. Si mobilitano le associazioniL'uomo era nel reparto di alta sicurezza. Le associazioni insorgono: interrotte attività di rieducazione lunghe decenni. Serracchiani e Zan (Pd): «Lo Stato così distrugge progetti virtuosi» ... corrieredelveneto.corriere.it Padova, detenuto suicida in carcere: doveva essere trasferito. Si mobilitano le associazioni x.com RECORD DEL MONDO (di nuovo!!) Oggi a Padova la campionessa iridata Chiara Zeni ha fatto il nuovo record del mondo nei 200m Indoor in 33.20 (il record di 33.61 è già detenuto dall'atleta tesserata Anthropos ASD/GAB Bellinzona). Co - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.