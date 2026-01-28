Padova detenuto suicida Era nell’elenco dei reclusi da trasferire Si mobilitano le associazioni

Un detenuto di 73 anni si è tolto la vita nel reparto di alta sicurezza del carcere di Padova. Era tra i reclusi destinati a trasferimento e stamattina è stato trovato impiccato nella sua cella. Le associazioni chiedono chiarimenti e monitoraggi più rigidi.

Il 6 febbraio all'università Roma Tre assemblea generale per chiedere «diritti, clemenza e umanità». A Buon diritto pubblica un rapporto sui diritti calpestati che descrive un «quadro allarmante» quasi a 360 gradi Il 6 febbraio all'università Roma Tre assemblea generale per chiedere «diritti, clemenza e umanità». A Buon diritto pubblica un rapporto sui diritti calpestati che descrive un «quadro allarmante» quasi a 360 gradi Si è impiccato nella sua cella del reparto di alta sicurezza del carcere due palazzi di Padova, un uomo di 73 anni (G. M.) che era nella lista di una ventina di detenuti reclusi a Padova da almeno dieci anni che stanno per essere trasferiti in altre case di reclusione del Nord Italia. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

