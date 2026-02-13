Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale i protagonisti di Sanremo 2026, tra cui Carlo Conti e Laura Pausini, per una visita ufficiale. La visita è avvenuta in un momento in cui il festival si avvicina e i cantanti stanno preparando le ultime prove. Durante l'incontro, il Presidente ha scherzato con i presentatori e ha scambiato qualche battuta con i cantanti presenti, creando un’atmosfera rilassata. Tra i momenti più spontanei, Mattarella ha anche mostrato di conoscere alcune curiosità sui brani in gara.

Oltre al conduttore e direttore artistico Carlo Conti e alla co-conduttrice Laura Pausini, c'erano i Big in gara dal 24 al 28 febbraio: Leo Gassmann, Bambole di Pezza, Fulminacci, Levante, Samurai Jay, Serena Brancale, Fedez, Marco Masini, Sal Da Vinci, Elettra Lamborghini, Arisa, Mara Sattei, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Ditonellapiaga, J-Ax, Maria Antonietta e Colombre, TrediciPietro, LDA, AKA 7even, Tommaso Paradiso, Eddie Brock, Sayf, Nayt e Dargen D’Amico (solo Patty Pravo era assente per una lieve indisposizione). «Pensavo alla prima edizione. È molto cambiato allora il festival», ha spiegato Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sergio Mattarella riceve al Quirinale i cantanti di Sanremo 2026, Carlo Conti e Laura Pausini: le foto, il dietro le quinte e l'ìronia del Presidente

Carlo Conti, Laura Pausini e tutti i cantanti di Sanremo 2026 arrivano al Quirinale per l'incontro con il presidente Mattarella.

Carlo Conti e il cast di Sanremo 2026 sono arrivati questa mattina al Quirinale, dove sono stati ricevuti dal presidente Sergio Mattarella, che ha voluto incontrarli per un saluto ufficiale prima dell’inizio del festival.

