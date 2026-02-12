e ora quattro mesi di neve al mudec tra scienza arte e tamburi sciamanici

Da oggi al Mudec di Milano si può vedere la mostra “Il senso della neve”, aperta fino al 28 giugno. Sono quattro mesi durante i quali i visitatori potranno scoprire come la neve si collega alla scienza, all’arte e ai tamburi sciamanici. Un’occasione unica per vivere un’esperienza diversa, tra esposizioni e performance, in una città dove la neve ormai si vede molto raramente.

Ormai irripetibile a Milano come fenomeno naturale, non ci resta che “ Il senso della neve “. Al Mudec, da oggi al 28 giugno. A introduzione, il progetto di poster art sui muri di via Ventimiglia (lungo i binari della stazione di Porta Genova, pure destinata a dissolversi). Mostra di vera purezza (si entra con le soprascarpe) e "agghiacciante bellezza", tra i vari capitoli delle Olimpiadi invernali. Tra scienza e incanto, tra Artico e Terra del fuoco, non poche le sorprese: dalle microfotografie di Wilson Alwyn Bentley, agricoltore autodidatta del Vermont, il primo al mondo ad immortalare un singolo fiocco di neve nel 1885, fino a un preziosissimo strumento rituale (che poi sveliamo), concupito da un cardinale Borgia per la sua collezione, quindi finito al Museo delle Civiltà di Roma, che lo ha eccezionalmente prestato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il MUDEC presenta, a partire dal 12 febbraio, la mostra “Il senso della neve”, realizzata con la collaborazione della rete MIPAM – Musei Italiani con Patrimonio dal Mondo. Il percorso espositivo indaga la neve come fenomeno naturale, simbolico e artistico, offr - facebook.com facebook