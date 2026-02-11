Donne nella scienza tra talento e competenze

Le donne nella scienza lottano ancora per affermarsi. Talento e competenze ci sono, ma spesso devono affrontare ostacoli e limiti che impediscono loro di avere le stesse opportunità degli uomini. La strada verso una reale parità di trattamento nel mondo della ricerca è ancora lunga.

Si è svolto oggi 11 febbraio all'università di Padova l'ottava edizione dell'evento che ha significato un momento di incontro e riflessione. Nutrita la platea con 150 persone che hanno affollato la sala dei Giganti Talento, competenze, determinazione nello scegliere e portare avanti un percorso di studi e di carriera, ma soprattutto la necessità di rimuovere i vincoli e i limiti che ancora si frappongono tra le donne e una vera parità di trattamento e di opportunità nel mondo della scienza e della ricerca. Sono questi i principali temi emersi oggi 11 febbraio nel corso dell'evento "Donne nella Scienza", organizzato da università degli Studi di Padova e istituto Veneto di Medicina Molecolare (Vimm), giunto quest'anno all'ottava edizione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

