Lazio indagine shock | piano criminale per forzare Lotito alla vendita

La Procura di Roma ha aperto un’indagine contro ignoti riguardo a un presunto piano criminale finalizzato a forzare la vendita di una società. L’indagine mira a verificare se esista una strategia volta a minare la stabilità finanziaria e azionaria dell’azienda coinvolta. Finora non sono stati resi noti dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità con cui sarebbe stato pianificato l’eventuale intervento.

La Procura di Roma ha avviato un’indagine contro ignoti per accertare l’esistenza di una strategia criminale volta a colpire la stabilità finanziaria e azionaria della S.S. Lazio, mirando in particolare alla proprietà del club rappresentata da Lotito. L’inchiesta ipotizza una regia occulta capace di manipolare il mercato e orchestrare atti persecutori per forzare la cessione dell’asset societario attraverso manovre di destabilizzazione. Il cuore dell’azione giudiziaria risiede nel sospetto che le proteste dei tiferi non siano esclusivamente spontanee, ma guidate da soggetti esterni con l’obiettivo di far crollare il valore del titolo quotato a Piazza Affari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio, indagine shock: piano criminale per forzare Lotito alla vendita Notizie correlate C’è un piano criminale per portare via la Lazio a Claudio Lotito. La procura di Roma svela la sua indagine al Senato chiedendo i tabulati del presidente della squadraLa procura di Roma è convinta che ci sia una regia occulta dietro le proteste dei tifosi della Lazio contro il suo presidente, Claudio Lotito, che... Leggi anche: Lotito: la Lazio non è in vendita