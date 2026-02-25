Lotito | la Lazio non è in vendita

Il titolo della Lazio continua a correre in Borsa. Sospinto dall'effetto mediatico legato alla presentazione del progetto Flaminio e dalle indiscrezioni su possibili interessamenti per il club, smentite ancora una volta attraverso un comunicato ufficiale. Nella giornata di ieri le azioni biancocelesti hanno chiuso in rialzo del 5,8% a 1,4650 euro, dopo essere state sospese per circa un'ora per eccesso di rialzo quando il guadagno aveva toccato il +7,58%. Un livello che non si vedeva dal 9 giugno 2020, segnale di un rinnovato interesse del mercato verso il titolo. Il mese di febbraio si sta rivelando decisivo: rispetto agli 1,055 euro con cui si era chiuso gennaio, il valore delle azioni è cresciuto di circa il 39%, fino agli attuali 1,4650 euro. Un'accelerazione netta, accompagnata da volumi di scambio particolarmente elevati. Solo nell'ultima seduta sono passati di mano 992mila titoli, dato che trova un precedente superiore soltanto il 26 agosto 2025, quando furono scambiate circa 1,6 milioni di azioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

