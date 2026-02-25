Il titolo della Lazio continua a correre in Borsa. Sospinto dall'effetto mediatico legato alla presentazione del progetto Flaminio e dalle indiscrezioni su possibili interessamenti per il club, smentite ancora una volta attraverso un comunicato ufficiale. Nella giornata di ieri le azioni biancocelesti hanno chiuso in rialzo del 5,8% a 1,4650 euro, dopo essere state sospese per circa un'ora per eccesso di rialzo quando il guadagno aveva toccato il +7,58%. Un livello che non si vedeva dal 9 giugno 2020, segnale di un rinnovato interesse del mercato verso il titolo. Il mese di febbraio si sta rivelando decisivo: rispetto agli 1,055 euro con cui si era chiuso gennaio, il valore delle azioni è cresciuto di circa il 39%, fino agli attuali 1,4650 euro. Un'accelerazione netta, accompagnata da volumi di scambio particolarmente elevati. Solo nell'ultima seduta sono passati di mano 992mila titoli, dato che trova un precedente superiore soltanto il 26 agosto 2025, quando furono scambiate circa 1,6 milioni di azioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

"La Lazio non è in vendita": Lotito respinge ogni offerta, anche arabaIl presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha chiarito che la società non è sul mercato, dopo aver ricevuto offerte di vari investitori, anche stranieri.

Lotito: La Lazio non è in vendita

Claudio Lotito subisce quotidianamente scherzi o telefonate di "confronto" da tifosi della Lazio e della Roma. E, nonostante questo, non attacca mai il telefono, portando avanti le discussioni come un carro armato.

In un clima difficile a causa delle contestazioni dei tifosi, proseguono le offerte per l'acquisto della Lazio In un'intervista rilasciata a novembre 2025, il presidente Lotito ha dichiarato a "Dire": «Non mi servono soldi. La Lazio ha 300 milioni di patrimonio immo