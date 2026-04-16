C’è un piano criminale per portare via la Lazio a Claudio Lotito La procura di Roma svela la sua indagine al Senato chiedendo i tabulati del presidente della squadra

La procura di Roma ha aperto un’indagine riguardo alle proteste dei tifosi della Lazio contro il presidente della squadra. Nelle carte dell’inchiesta vengono richiesti i tabulati telefonici di quest’ultimo, nel tentativo di accertare eventuali collegamenti con un presunto piano criminale. Secondo gli investigatori, ci sarebbe una regia occulta dietro le manifestazioni di dissenso, con l’obiettivo di influenzare il titolo azionario della società sportiva.

La procura di Roma è convinta che ci sia una regia occulta dietro le proteste dei tifosi della Lazio contro il suo presidente, Claudio Lotito, che punta a fare cadere il titolo a piazza Affari per facilitare l’acquisizione della squadra di calcio da parte di un altro soggetto. Per questo ha aperto un procedimento contro ignoti per manipolazione del mercato e per atti persecutori nei confronti dello stesso Lotito e ha chiesto al Senato di potere acquisire i dati di traffico telefonico e telematico delle utenze del presidente della Lazio per cercare di dare un nome agli indagati al momento ignoti. Il senatore di FdI svela in Senato le novità della inchiesta.🔗 Leggi su Open.online

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