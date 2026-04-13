Tra eventi e cantieri | blocchi stradali nel Torinese e Canavese

Nel territorio torinese e del Canavese, la viabilità sarà soggetta a modifiche a causa di lavori stradali e eventi locali. Nei prossimi giorni, alcune strade saranno temporaneamente chiuse o interessate da deviazioni. La situazione interesserà sia le aree con cantieri in corso che i punti di maggiore affluenza, con possibili disagi per chi si sposta nell’area. Gli automobilisti sono invitati a verificare le alternative prima di mettersi in viaggio.

Tra cantieri infrastrutturali e tradizioni locali, la viabilità nell’area torinese subirà variazioni significative tra oggi e il prossimo fine settimana. Le interruzioni interessano diverse zone, dalla provincia di Torino al Canavese, coinvolgendo sia la gestione delle reti idriche che l’organizzazione di eventi storici che impattano sul traffico veicolare. La domenica 12 aprile ha Pecetto Torinese impegnata nella gestione della sua 43ª edizione della Camminata gastronomica fra i ciliegi in fiore. Per permettere ai partecipanti di godersi questa ricorrenza, le strade del comune sono state limitate tra le ore 9:30 e le 13:30. Durante questa fascia oraria, il divieto di transito ha riguardato tutti i mezzi a motore, con l’eccezione esclusiva riservata alle forze dell’ordine e ai veicoli dedicati alle emergenze.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tra eventi e cantieri: blocchi stradali nel Torinese e Canavese Pistoia, cantieri idrici in centro: blocchi e nuovi percorsi stradaliPubliacqua darà il via a una serie di interventi tecnici per il potenziamento delle infrastrutture idriche e fognarie nel centro di Pistoia, con... Leggi anche: Blocchi stradali contro i cantieri dell'America's Cup: "Bloccato il passaggio dei camion"