Lazio 22 milioni per giovani e imprese | lavoro e sport in arrivo

La Giunta regionale ha approvato un pacchetto di 22 milioni di euro destinato a supportare giovani e imprese nel Lazio. Le risorse saranno utilizzate per incentivare l’autoimpiego, promuovere attività legate allo sport e migliorare il benessere fisico della popolazione. La decisione riguarda interventi specifici rivolti a favorire l’occupazione e la crescita economica nella regione.

La Giunta guidata da Rocca ha stanziato un pacchetto di risorse da 22 milioni di euro destinato a sostenere le nuove generazioni e il tessuto produttivo del Lazio, puntando su misure che spaziano dall’autoimpiego al benessere fisico. L’intervento si articola attraverso il lancio del Fondo Futuro 2026 e l’erogazione di voucher per lo sport, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici alle famiglie e a chi intende avviare una propria attività lavorativa. L’impulso economico alle microimprese e la lotta all’economia sommersa. Al centro della strategia economica regionale si colloca il nuovo Fondo Futuro, una misura che mette a disposizione 13 milioni di euro per favorire la nascita di piccole realtà imprenditoriali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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