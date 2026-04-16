Lazio | Zelli Fd’I Regione investe 22 milioni su giovani lavoro e futuro

La Regione Lazio ha annunciato un investimento di 22 milioni di euro destinato a progetti rivolti ai giovani, alle famiglie e all’autoimpiego. Le risorse saranno utilizzate per finanziare iniziative che favoriscono l’occupazione e lo sviluppo sociale nella regione. Questa somma fa parte di un programma volto a rafforzare il sostegno alle comunità locali e a promuovere nuove opportunità di lavoro.

La Regione Lazio continua a mettere in campo strumenti concreti per sostenere i giovani, le famiglie, l’autoimpiego e la crescita sociale del territorio. Con il nuovo fondo futuro 2026 e con i Voucher per lo sport 2026, la giunta Rocca conferma una strategia chiara: accompagnare le persone nelle diverse fasi della vita, offrendo opportunità reali a chi desidera avviare un’attività, rafforzare la propria autonomia o garantire ai più giovani l’accesso allo sport. Il Nuovo Fondo Futuro e il Sostegno alle Microimprese. “Il nuovo fondo futuro, finanziato con 13 milioni di euro, è una misura importante per sostenere le microimprese in fase di avviamento, contrastare l’economia sommersa e favorire nuova occupabilità, autoimpiego e inclusione”, dichiara in una nota il consigliere regionale di Fd’I, Giulio Zelli.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Lazio: Zelli (Fd’I), Regione investe 22 milioni su giovani, lavoro e futuro Notizie correlate Lazio: Sabatini (Fd’I), bene 3 milioni da Regione ai Comuni per valorizzazione spiagge libereDalla Regione Lazio arriva “un segnale concreto di attenzione verso i Comuni del litorale laziale, tra cui quelli di Tarquinia e Montalto di Castro... Regione siciliana: 239 milioni per imprese, famiglie e occupazione. Via a bandi. Schifani: "Risorse concrete per chi investe nel futuro"Sostenere occupazione, investimenti e innovazione : con questi obiettivi il governo Schifani , attraverso Irfis-FinSicilia , dà il via a un nuovo...