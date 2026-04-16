L' AZ non fa il miracolo lo Shakhtar va in semifinale

Da gazzetta.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'AZ non riesce a ribaltare il risultato e viene eliminata, mentre lo Shakhtar avanzata alle semifinali. Dopo il successo per 3-0 nella partita di andata, la squadra di Arda Turan ha mantenuto il vantaggio e si è qualificata alla fase successiva del torneo. Ora attende di conoscere quale squadra affronterà nella semifinale, tra due avversarie ancora in corsa.

Lo Shakhtar Donetsk è la prima semifinalista della Conference League. Alla squadra di Echteld non basta il 2-2 dell’Afas Stadion, succede tutto nella ripresa: Alisson la sblocca, Jensen risponde su punizione. Poi Sin raddoppia e Meirelles ristabilisce la parità nel finale. Troppo netto il 3-0 incassato dagli olandesi nella gara d’andata. Ora la formazione di Arda Turan attende chi passerà il turno tra Fiorentina e Crystal Palace. Gli ucraini tornano a giocare una semifinale europea sei anni dopo l’ultima disputata contro l’Inter in Europa League. Alle 21 in campo le altre partite di ritorno dei quarti di finale: l’AEK Atene ospita il Rayo Vallecano dopo il pesante ko per 3-0 rimediato nella sfida d’andata, lo Strasburgo proverà a invertire lo 0-2 subito contro il Mainz.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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