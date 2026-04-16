L' AZ non fa il miracolo lo Shakhtar va in semifinale

L'AZ non riesce a ribaltare il risultato e viene eliminata, mentre lo Shakhtar avanzata alle semifinali. Dopo il successo per 3-0 nella partita di andata, la squadra di Arda Turan ha mantenuto il vantaggio e si è qualificata alla fase successiva del torneo. Ora attende di conoscere quale squadra affronterà nella semifinale, tra due avversarie ancora in corsa.

Lo Shakhtar Donetsk è la prima semifinalista della Conference League. Alla squadra di Echteld non basta il 2-2 dell’Afas Stadion, succede tutto nella ripresa: Alisson la sblocca, Jensen risponde su punizione. Poi Sin raddoppia e Meirelles ristabilisce la parità nel finale. Troppo netto il 3-0 incassato dagli olandesi nella gara d’andata. Ora la formazione di Arda Turan attende chi passerà il turno tra Fiorentina e Crystal Palace. Gli ucraini tornano a giocare una semifinale europea sei anni dopo l’ultima disputata contro l’Inter in Europa League. Alle 21 in campo le altre partite di ritorno dei quarti di finale: l’AEK Atene ospita il Rayo Vallecano dopo il pesante ko per 3-0 rimediato nella sfida d’andata, lo Strasburgo proverà a invertire lo 0-2 subito contro il Mainz.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'AZ non fa il miracolo, lo Shakhtar va in semifinale Notizie correlate AZ Alkmaar, missione miracolo: sfida al muro dello ShakhtarL’AZ Alkmaar affronta il ritorno dei quarti di finale della UEFA Conference League contro lo Shakhtar Donetsk questo giovedì 16 aprile 2026, con... Pronostico AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk: una settimana fa sapevamo tuttoAZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk è una partita dei quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Ve lo avevamo... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 32ª giornata; Barcellona-Atletico, derby da brividi: i blaugrana partono in pole col super attacco. L'AZ non fa il miracolo, lo Shakhtar va in semifinaleDopo il 3-0 dell'andata, la squadra di Arda Turan passa il turno e ora aspetta la vincente tra Fiorentina e Crystal Palace ... gazzetta.it AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk 2-2: video, gol e highlightsDopo il 3-0 dell’andata per gli ucraini, quattro gol nel ritorno in Olanda tra l’AZ Alkmaar e lo Shakhtar Donetsk, nel ritorno dei quarti di Conference. Ospiti avanti al 58’ con il brasiliano Alisson ... sport.sky.it ARDA TURAN METE A SU SHAKHTAR EN SEMIFINALES x.com | L'eurogoal di Francelino Matuzalém - in maglia Shakhtar Donetsk - contro il Siviglia il 15 marzo 2007 in Coppa UEFA. Il centrocampista brasiliano si esibì nel cosiddetto "colpo dello scorpione", calciando il pallone con la suola del piede sinistro tuffandos facebook