Pronostico AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk | una settimana fa sapevamo tutto

Una settimana fa, si conoscevano già le formazioni che si sarebbero affrontate nei quarti di finale della Conference League. La sfida tra AZ Alkmaar e Shakhtar Donetsk si giocherà prossimamente, e le modalità di visione dell'incontro sono state comunicate. La partita rappresenta un passaggio importante per entrambe le squadre in questa fase della competizione europea.

AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk è una partita dei quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Ve lo avevamo detto, la scorsa settimana, che gli ucraini nonostante giochino in un campo diverso dal proprio, hanno un’esperienza tale da poter vincere quella partita. Certo, il risultato finale è stato diverso, ma la qualificazione è stata messa davvero al sicuro. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ci ha messo del tempo, lo Shakhtar, a sbloccarla. Ci hanno messo sette minuti gli ucraini a indirizzarla e poi a deciderla del tutto. Il tre a zero è forse esagerato per quello che gli olandesi dell’AZ hanno fatto vedere, ma come vi avevamo anticipato l’esperienza è quel fattore che in partite del genere riesce sempre a dare qualcosa in più.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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