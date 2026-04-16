AZ Alkmaar missione miracolo | sfida al muro dello Shakhtar

L’AZ Alkmaar si prepara ad affrontare lo Shakhtar Donetsk nel ritorno dei quarti di finale della UEFA Conference League, in programma giovedì 16 aprile 2026. La squadra olandese cerca di recuperare il risultato negativo del match d’andata, in cui ha perso per 3-0. La sfida si svolge in un momento cruciale per il club, che punta a una rimonta difficile contro un avversario forte.

L’AZ Alkmaar affronta il ritorno dei quarti di finale della UEFA Conference League contro lo Shakhtar Donetsk questo giovedì 16 aprile 2026, con l’obiettivo impossibile di ribaltare un primo turno perso per 3-0. La sfida si gioca sul campo olandese, dove i padroni di casa devono trasformare la pressione del risultato in una spinta offensiva capace di scardinare una difesa ucraina estremamente solida e abituata a gestire i vantaggi accumulati. Il muro ucraino e la gestione del vantaggio. Lo Shakhtar Donetsk arriva in territorio olandese con una sicurezza matematica derivante dal netto successo ottenuto nell’andata. I campioni d’Ucraina hanno dimostrato una capacità clinica nel gestire le trasferte europee, non perdendo in 19 delle ultime 20 partite disputate lontano dal proprio domicilio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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