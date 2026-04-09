Il governo ha annunciato un nuovo pacchetto di misure per tutelare i lavoratori più vulnerabili, con decisioni che saranno prese durante il prossimo Consiglio dei Ministri, previsto per il primo maggio. Le iniziative mirano a contrastare il fenomeno del lavoro povero attraverso interventi specifici, anche se i dettagli non sono ancora stati comunicati ufficialmente. La mossa si inserisce in un quadro di iniziative volte a rafforzare la protezione dei lavoratori a basso reddito.

Il governo Meloni ha pianificato un nuovo intervento per proteggere i lavoratori più fragili, con decisioni che verranno formalizzate durante il prossimo Consiglio dei Ministri previsto per il Primo Maggio. L’obiettivo primario è colpire direttamente il fenomeno del lavoro povero, dando seguito alle recenti comunicazioni della Presidente del Consiglio presso la Camera dei Deputati. Questa nuova linea d’azione si inserisce in un percorso di gestione del reddito già avviato, che punta a stabilizzare le entrate delle famiglie attraverso diverse leve fiscali e previdenziali. Tra le misure che hanno già iniziato a incidere sul potere d’acquisto figurano la riduzione dell’Irpef e l’abbassamento del cuneo fiscale, oltre a una tassazione più leggera applicata ai premi di produttività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Governo, nuove tutele contro il lavoro povero: scatta il piano

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