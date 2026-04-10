City Vision Benevento Sbarra | Rigenerazione urbana la sfida è trasformare le risorse in opere

Stamattina, presso la sede di Confindustria Benevento, si è svolto l’incontro “City Vision Benevento 2026”, parte del Roadshow nazionale di “City Vision” in collaborazione con Ance Benevento. Il sottosegretario con delega al Sud ha partecipato all’evento, che ha affrontato il tema della rigenerazione urbana e delle risorse da trasformare in opere concrete. La discussione si è concentrata sulle strategie di sviluppo e sui progetti per il futuro della città.

Il sottosegretario con delega al Sud, Luigi Sbarra, è intervenuto stamattina, nella sede di Confindustria Benevento, all’incontro “City Vision Benevento 2026”, promosso nell’ambito del Roadshow nazionale di “City Vision” in collaborazione con Ance Benevento. Focus del tavolo di lavoro: “The Open City. Infrastrutture, spazi pubblici e rigenerazione urbana”. A margine dell’iniziativa, Sbarra ha ribadito come la realizzazione di trasformazioni urbane efficaci e durature dipenda non solo dalla disponibilità di risorse, ma soprattutto dalla capacità di trasformarle in interventi concreti, opere realizzate e servizi funzionanti. In questa.... 🔗 Leggi su Ildenaro.it Oltre 23 milioni per la rigenerazione urbana del bacino pisano: il sopralluogo istituzionale sulle nuove opereCASCINA – Prosegue l’attività di monitoraggio della Regione Toscana sui cantieri infrastrutturali finanziati dal PNRR. City Vision 2026, Basile: Benevento laboratorio di buone pratiche e città del futuroBenevento si prepara a ospitare una delle tappe più significative del dibattito nazionale sulla trasformazione urbana. Temi più discussi: City Vision Benevento 2026, Basile: 'Territorio diventi laboratorio di buone pratiche, rigenerazione e città del futuro'; ANCE Benevento: Venerdì 10 aprile, dibattito sulla rigenerazione urbana, delle infrastrutture e dello sviluppo dei territori interni; Flavian Basile. Per Ance una presidenza giovane, concreta e visionaria. 'Giovani in Centro', il progetto presentato a City Vision BeneventoL’assessore ai Giovani Luca Burgazzi ha partecipato a un tavolo di lavoro con sindaci e rappresentanti della PA. welfarenetwork.it City Vision Benevento 2026, Basile: ‘Territorio diventi laboratorio di buone pratiche, rigenerazione e città del futuro’Benevento si prepara ad accogliere una tappa di grande rilievo del dibattito nazionale sui temi della trasformazione urbana, della qualità degli spazi pubblici, delle infrastrutture e della rigenerazi ... ntr24.tv LabTv. . A Benevento la tappa di ''City Vision'', il dibattito nazionale e internazionale su rigenerazione urbana e sviluppo dei territori.Nella sede di Confindustria, Ance ha organizzato il tavolo di lavoro istituzioni, imprese e accademici a confronto su modelli sost - facebook.com facebook