Nasce Percorso 27 | formazione e lavoro per ridurre la recidiva dopo il carcere

Oggi a Torino è stato presentato “Percorso 27”, un progetto che punta a aiutare chi ha passato del tempo in carcere a reinserirsi nel mondo del lavoro. La presentazione si è svolta alla Fondazione CRT, e l’iniziativa durerà due anni, con l’obiettivo di ridurre i casi di recidiva e favorire un’inclusione reale delle persone con precedenti penali. L’obiettivo è creare un modello che possa essere poi replicato in altre città italiane.

È stato presentato oggi, presso la Fondazione CRT, il progetto “Percorso 27. Formazione e lavoro oltre la pena sulle orme di Giulia di Barolo”, un’iniziativa biennale, scalabile e replicabile a livello nazionale, pensata per contrastare il fenomeno della recidiva e favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con un trascorso detentivo. In Italia il tasso di recidiva tra le persone detenute si colloca mediamente tra il 60% e il 68%, ma scende drasticamente fino al 2% per chi svolge un’attività lavorativa, secondo i dati del progetto Recidiva Zero del Cnel. Numeri che spiegano perché lavoro e formazione siano considerati leve decisive nelle politiche di reinserimento.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La Fondazione CRT ha presentato "Percorso 27", un nuovo progetto per aiutare i detenuti a reinserirsi nel mondo del lavoro.

