Open Day al liceo Gullì la scuola apre le porte a studenti e famiglie

Questa mattina il liceo Gullì di Reggio Calabria ha annunciato l’Open Day che si terrà questo sabato, 31 gennaio, dalle 16 alle 20. La scuola apre le sue porte, invitando studenti e genitori a visitare i locali, conoscere gli insegnanti e scoprire le offerte didattiche. L’evento si svolgerà presso la sede centrale dell’istituto, che si prepara ad accogliere tanti giovani interessati a iscriversi al prossimo anno scolastico.

Il liceo T. Gullì di Reggio Calabria apre le sue porte per accogliere studenti e famiglie in occasione dell'Open Day, in programma sabato 31 gennaio dalle ore 16 alle ore 20, presso la sede centrale dell'istituto. Un pomeriggio pensato per accompagnare i ragazzi nella scelta consapevole del.

