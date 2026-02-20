Two Palace apre le porte e inaugura l’appartamento campione | Open Day 6 e 7 marzo

Two Palace, progetto di riqualificazione nel quartiere Navile di Bologna, ha aperto le porte per l’inaugurazione dell’appartamento campione durante l’Open Day di marzo. La trasformazione dell’ex sede ENEA in un complesso residenziale moderno e verde è stata resa possibile dal rifacimento completo dell’edificio, che ora offre spazi luminosi e funzionali. In questo quartiere in rapida crescita, l’intervento cambia il modo di vivere la casa, puntando su sostenibilità e comfort. La prima visita all’interno dell’appartamento è prevista per il fine settimana.

Bologna cambia, e con lei cambia il modo di scegliere casa. Nel quartiere Navile, in Via Martiri di Monte Sole 4, prende forma Two Palace: un intervento di attenta riqualificazione che restituisce nuova vita all'ex sede ENEA, trasformandola in un complesso residenziale contemporaneo, efficiente e ricco di verde. Open Day 6 e 7 marzo: vedere prima di scegliere. Venerdì 6 marzo (15.00–18.00) e sabato 7 marzo (15.00–18.00) Two Palace apre le porte, mostrando per la prima volta l'appartamento campione e lo stato avanzamento dei lavori del progetto. Qui la scelta non passa dall'immaginazione: spazi, finiture, luce e volumi reali da vedere dal vivo, per capire e toccare con mano quello che può diventare la propria nuova casa.