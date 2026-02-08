Soppressione del passaggio a livello sulla linea San Severino-Salerno | al via i lavori in via Irno

Da questa mattina sono partiti i lavori per eliminare il passaggio a livello sulla linea tra San Severino e Salerno. Sul posto stanno costruendo un cavalcavia e una rotatoria su via Irno, per permettere il passaggio senza interruzioni ai treni e alle auto. L’intervento, annunciato da tempo, mira a migliorare la viabilità e la sicurezza nella zona.

In corso, la realizzazione di un cavalcavia e di una rotatoria su via Irno, per la soppressione e del passaggio a livello sulla linea ferroviaria Mercato San Severino - Salerno. Il cantiere è stato, infatti, allestito: l'intervento dovrebbe essere ultimato il 7 marzo 2028. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonella .🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su San Severino Salerno

A causa di un guasto al passaggio a livello, il treno sulla linea San Severino-Salerno è stato soppresso, causando disagi ai pendolari.

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha avviato i lavori per la soppressione del passaggio a livello di via Appia a Maddaloni, lungo la linea Napoli-Cassino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su San Severino Salerno

Argomenti discussi: Bogliasco: soppressione passaggio a livello di Pontetto, parla Luca Pastorino; Treni, lavori sulla Firenze-Empoli-Pisa: stop sulla linea; VIA IRNO, CANTIERE OPERATIVO: STOP ALLE AUTO IN SOSTA; Passaggio a livello di Pontetto, sindaci contro. Muro contro muro tra Pieve Ligure e Bogliasco -.

Bogliasco: soppressione passaggio a livello di Pontetto, parla Luca PastorinoIn relazione a una nota del comune di Pieve Ligure riportata da alcuni social media sono, mio malgrado, a intervenire e a chiarire quanto segue. Il Comune di Bogliasco ha sottoscritto un accordo con R ... msn.com

Scontro Bogliasco-Pieve sul piano per eliminare i due passaggi a livello. È tensione tra i sindaciNegro attacca: L’ipotesi per Pontetto per noi è irricevibile. Pastorino replica: Motivi pretestuosi, è nel nostro territorio ... ilsecoloxix.it

STASERA A SAN SEVERINO: L'ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA INCONTRA ALBRECHT MAYER - Il grande appuntamento con la musica classica è finalmente arrivato! Questa sera, alle ore 20:45, il suggestivo teatro Feronia ospiterà grazie facebook