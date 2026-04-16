Lavori in Viale Margherita a singhiozzo Federico | Non è disorganizzazione ma mancanza di rispetto

I lavori in corso lungo Viale Margherita procedono a rilento, causando malumori tra i residenti. Un rappresentante di un movimento locale ha dichiarato che la situazione non può più essere attribuita a disorganizzazione, ma si tratta di una vera e propria mancanza di rispetto. La questione riguarda un’ordinanza della direzione che regolamenta i lavori, mentre le interruzioni e i ritardi continuano da settimane.

I cantieri ‘lumaca’ di Viale Margherita continuano a far insorgere polemiche. “C’è un limite oltre il quale non si può più parlare di disorganizzazione ma di totale mancanza di rispetto - afferma Carlo Federico di Movimento Mondragone Attiva con riferimento all’ordinanza dirigenziale che prevede.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Al traguardo di spalle, la mano all'orecchio: l’esultanza "sbruffoncella" di Sighel. "Ma non era mancanza di rispetto"Il traguardo tagliato di spalle e l'esultanza con una mano all'orecchio e l'altra verso il cielo. Leggi anche: Tramvia, nuovo avanzamento dei lavori tra viale Giovine Italia e viale Europa Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Manutenzione del verde in viale Margherita di Savoia. Ordinanza di regolamentazione viaria provvisoria; Potature in via Margherita di Savoia, scatta il doppio senso per le auto: un mese di lavori in due fasi; Manutenzione del verde in viale Margherita di Savoia: traffico modificato fino a metà maggio; Interventi di messa in sicurezza e rigenerazione del verde in Viale Margherita di Savoia. POV: Hai appena trovato la risposta alla domanda "Cosa mangiamo oggi" Ti aspettiamo in pausa pranzo Viale Margherita 21 - Sarno 3773304568 - 0816122212 facebook