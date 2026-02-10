Al traguardo di spalle la mano all' orecchio | l’esultanza sbruffoncella di Sighel Ma non era mancanza di rispetto

Al traguardo, Sighel si gira di spalle e si porta la mano all’orecchio, un gesto che ha fatto discutere. Dopo aver vinto la staffetta mista insieme a Fontana, Confortola e Spechenhauser, l’atleta ha spiegato che non si è trattato di una mancanza di rispetto verso gli avversari, ma di un modo per rivolgersi al pubblico. L’esultanza ha scatenato reazioni diverse, ma lei assicura che non era un gesto provocatorio.

Il traguardo tagliato di spalle e l'esultanza con una mano all'orecchio e l'altra verso il cielo. «L'ho fatto per gasare il pubblico che ci ha molto aiutato. Quando siamo andati in testa alla gara, ci ha spinto moltissimo». Così il pattinatore Pietro Sighel, con al collo la medaglia d'oro, spiega perché ha deciso di superare all'indietro il traguardo nella staffetta mista dello short track, faccia agli avversari che lo inseguivano, nella gara vinta il 10 febbraio a Milano. «Era un pensiero che mi era venuto tempo fa e oggi era il momento giusto per mostrarlo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Al traguardo di spalle, la mano all'orecchio: l’esultanza "sbruffoncella" di Sighel. "Ma non era mancanza di rispetto" Approfondimenti su Sighel Staffetta «Abbiamo abbandonato la seduta per mancanza di rispetto al ruolo dei consiglieri» Sighel taglia il traguardo di schiena! Short track, l’oro della staffetta mista Pietro Sighel ha fatto la storia nello short track ai Giochi di Milano Cortina 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Sighel Staffetta Argomenti discussi: Rovigo e Lazise: il weekend su strada; Il primo podio di un bresciano ai Giochi invernali, la gioia di Franzoni: Ho lasciato i due decimi sulla Carcentina, ma chi l'avrebbe mai detto qualche mese fa?; Skicross, Simone Deromedis trionfa in Val di Fassa, 3a Jole Galli; I L’argento dei quattro moschiettieri. Milano Cortina: Sighel taglia traguardo di spalle, 'un regalo al pubblico'Al traguardo con il vantaggio giusto, si gira e lo taglia di spalle. Nessuna sbruffonata nei confronti degli avversari ma un genuino regalo ai tifosi, dice Pietro Sighel, ultimo frazionista della staf ... ansa.it Forse non vi siete accorti che Pietro Sighel prima del traguardo si è girato di 180 gradi per esultare con gli altri fuori tracciato. Follia pura. Usain Sighel #MilanoCortina2026 #OlimpiadiInvernali2026 x.com La foto del giorno: Pietro Sighel taglia il traguardo per l’Oro nella finale della staffetta mista short track, di spalle. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.