Alessia, la figlia adottiva di Peppe Vessicchio, si racconta per la prima volta. Ha conosciuto il padre quando aveva solo sette anni e ricorda ancora quanto lui abbia voluto darle il suo cognome. La famiglia di Vessicchio, sempre molto riservata, ha deciso di aprire un po’ di più sul legame speciale con Alessia, che ha scelto di mantenere una relazione semplice e autentica con il musicista. La privacy resta un valore importante per loro, ma ora Alessia vuole condividere alcuni ricordi di quel legame speciale.

La privacy è stata da sempre cara a Peppe Vessicchio, che ha tenuto la sua famiglia sempre attentamente lontana dai riflettori, si sa, che il direttore d’orchestra ha una figlia adottiva Alessia e la moglie si chiama Enrica Mormile. Il momento in cui le vite della figlia Alessia e Beppe Vessicchio si uniscono è durante una partita di calcetto a Posillipo. «Mia mamma aveva 28 anni, io ne avevo 7 e lui ne aveva 20. A un certo punto arriva la palla sul bordo, io, simpatica canaglia, prendo la palla e arriva quest’uomo, questo ragazzo, tutto scuro ma con degli occhi che hanno detto tutto, in un momento, di quello che era. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Alessia, la figlia di Peppe Vessicchio: “L’ho conosciuto quando avevo 7 anni e ci ha tenuto a darmi il suo cognome”

Approfondimenti su Peppe Vessicchio

Alessia Vessicchio, figlia del noto direttore d’orchestra Peppe Vessicchio, rivela il loro legame speciale e il gesto significativo di suo padre.

Alessia Grieco, conosciuta come Alessia Vessicchio, ha condiviso un aspetto personale della sua vita, rivelando una scelta significativa fatta in ambito familiare.

Ultime notizie su Peppe Vessicchio

