Ezequiel Lavezzi ha condiviso per la prima volta il suo percorso tra momenti difficili e la decisione di chiedere aiuto. Nel 2023 è stato ricoverato in una clinica per affrontare un problema di dipendenza, un’esperienza che ha segnato un punto di svolta nella sua vita. In passato, il calcio e il pallone sono stati un rifugio per lui, ma ora afferma che non sono più così centrali.

Ezequiel Lavezzi parla per la prima volta del periodo buoi che lo ha portato nel 2023 ad essere ricoverato in una clinica per liberarsi dalle dipendenze. Tante le voci e i racconti sull’ex attaccante del Napoli che oggi prova finalmente a chiarire sulle pagine del Corriere della Sera “ ho conosciuto l’oscurità. Mi facevo del male. A me e a chi mi stava vicino. Alternavo depressione a crisi di ansia. Non ero mai lucido, la testa piena di pensieri negativi”. Il campione argentino è sicuro che il merito della sua guarigione sia dovuto all’arrivo dii Vittorio, il suo secondo figlio: “È arrivato in un momento difficile della mia vita, mi ha aiutato a salvarmi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lavezzi: “Il pallone mi ha salvato, ma oggi non è più importante”

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