Massimo Fassone ricorda il passato con una battuta sulla sua gestione di Lavezzi.

Il tema della gestione sportiva nel calcio contemporaneo si studia attraverso le relazioni tra vertice, staff tecnico e calciatori, evidenziando come ruoli, deleghe e interazioni quotidiane plasmino le dinamiche interne di una società. Un quadro che mette in luce come decisioni, responsabilità e equilibrio tra figure chiave influenzino sia il rendimento in campo sia la gestione dei rapporti con gli atleti. La funzione di amministratore delegato si inserisce in uno schema strutturato, dove la gestione è snella nonostante un volume di fatturato rilevante. Tra le figure di riferimento, l’ad si integri con il ds e il direttore della comunicazione, configurando tre attori che rappresentano gli stakeholder principali del calciatore. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Fassone: «Lavezzi, il più indisciplinato, mi fece battere il record di multe»

Fassone ricorda i tempi difficili con Lavezzi, raccontando di come il suo comportamento indisciplinato gli abbia fatto accumulare un record di multe.

