Araujo | Ho vissuto con ansia e depressione ma il calcio mi ha salvato

Ronald Araújo ha raccontato di aver vissuto momenti difficili, tra ansia e depressione. Ha spiegato che il calcio gli ha dato una mano a superare quei periodi complicati. La sua testimonianza apre una finestra sulla realtà di molti atleti che lottano anche fuori dal campo.

Ha raccontato di aver convissuto con ansia per un periodo prolungato che, nel tempo, si è trasformato in depressione, rendendo difficile sentirsi pienamente se stesso durante le partite e gli allenamenti. Il momento di assenza dall’attività ha coinciso con la consapevolezza di avere bisogno di aiuto e di confrontarsi con professionisti e con la società sportiva per affrontare la situazione. La fase di pausa è stata accompagnata da un lavoro mirato e da un sostegno costante, anche di carattere familiare e spirituale, che ha contribuito a una trasformazione personale. Il giocatore ha riferito di sentirsi diversamente a suo agio, percependo un incremento della felicità e della fiducia nel proprio percorso sportivo e di vita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

