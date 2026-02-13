Guardalben a cuore aperto | Ho rischiato di rimanere paralizzato Al rientro mi sentivo uno schifo ho sofferto di depressione Mi chiamavano il ‘gigante di cristallo’

Guardalben, ex portiere con un lungo trascorso in Serie A, ha svelato di aver rischiato di rimanere paralizzato dopo un grave incidente sul lavoro che gli ha provocato una rottura complessa alla colonna vertebrale. Durante un intervento di manutenzione in un magazzino, una lastra di metallo si è staccata e gli è caduta addosso, lasciandolo con danni che avrebbero potuto cambiare per sempre la sua vita. Guardalben ha raccontato di aver passato mesi in ospedale, sentendosi uno “schifo” e soffrendo di depressione, e ha ricordato con dolore come molti lo chiamassero

