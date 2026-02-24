L' auto non si ferma all' alt | il conducente 18enne aveva dosi di crack e cocaina

Un 18enne ha ignorato l’alt dei carabinieri mentre guidava nel territorio di Aprilia, probabilmente sotto l’effetto di droghe. Durante il controllo, il giovane ha tentato di fuggire e ha lasciato il veicolo in fretta, lasciando dietro di sé tracce di crack e cocaina. I militari hanno subito avviato le operazioni di recupero e verifica, trovando sostanze stupefacenti nel veicolo abbandonato. La vicenda si chiude con l’identificazione del conducente e l’avvio delle procedure di legge.

I carabinieri hanno intimato l'alt a un posto di blocco, durante un normale servizio di controllo della circolazione stradale sul territorio di Aprilia. Ma l'auto anziché fermarsi, ha proseguito la sua marcia dandosi alla fuga. La pattuglia a quel punto si è messa all'inseguimento del veicolo percorrendo le strade limitrofe, fino a bloccarlo. Il conducente, un ragazzo di 18 anni, sottoposto a perquisizione, sia personale che veicolare e domiciliare, è stato trovato in possesso di alcune dosi di droga. Aveva con sé infatti cocaina e crack, divise in nove dosi per cinque grammi complessivi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

