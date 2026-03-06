Follonica | auto rubate e lavoratori in nero sequestrata officina abusiva

A Follonica, i carabinieri hanno sequestrato un’officina di circa 100 metri quadrati, coinvolta in attività di lavoro in nero e nel furto di veicoli. Durante l’operazione sono state identificate auto rubate e sono stati riscontrati irregolari in ambito lavorativo. L’intervento ha portato al sequestro dell’attività abusiva e al ritiro di documentazione relativa.

GROSSETO – La Guardia di finanza di Grosseto, durante un controllo economico del territorio, ha individuato e sottoposto a sequestro, nel comune di Follonica, un'autofficina completamente abusiva. In particolare, l'operazione ha riguardato un'officina meccanica e carrozzeria (di circa 100 mq) risultata totalmente sconosciuta al fisco e priva delle previste autorizzazioni amministrative, circostanza confermata dai riscontri effettuati tramite le banche dati in uso al Corpo e da ulteriori accertamenti espletati.

