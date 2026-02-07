Auto rubate e smontate in pochissime ore scoperta ' officina del crimine'

In una zona rurale vicino a Palestrina, i carabinieri hanno scoperto un’area usata come vera e propria officina del crimine. Auto rubate venivano smontate in poche ore e i pezzi rivenduti. Gli investigatori stanno cercando di capire quanti veicoli siano stati coinvolti e se ci siano altri complici nell’organizzazione. La scoperta ha sorpreso gli abitanti della zona, che non si aspettavano un’attività così illegale a pochi passi dal centro abitato.

Un'area nella zona rurale di via San Pietro, poco distante dal centro abitato di Palestrina, sarebbe stata utilizzata per nascondere auto rubate e smontarle per rivenderne i pezzi. La scoperta risale al 4 febbraio, durante un intervento avviato dopo la segnalazione di un'auto rubata poche ore.

