Tomasi Fdi | Nono assessore in Regione? Più poltrone per tenere insieme la maggioranza

Il leader di Fratelli d’Italia, Tomasi, non ha perso tempo e ha commentato subito le parole del presidente Giani. Secondo lui, il nuovo assessore in più e gli aumenti di poltrone servono solo a mantenere la maggioranza compatta, senza vere motivazioni. Giani aveva cercato di giustificare tutto come un adeguamento a una norma nazionale, ma la polemica resta aperta.

FIRENZE – “ Il presidente Giani tenta di giustificare l’ennesimo aumento di costi e poltrone parlando di ‘adeguamento’ ad una norma nazionale. La riduzione a otto assessori è figlia di un decreto che risale all’agosto 2011, che era intitolato ‘misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria’ e voluto da un governo tecnico che decise, in una situazione emergenziale, di ridurre i costi della politica. Fa strano che delle forze politiche che hanno fatto della lotta alla casta una bandiera, oggi non si facciano problemi a votare questa modifica statutaria che aumenta i costi”. Lo afferma il consigliere regionale FdI e portavoce dell’opposizione Alessandro Tomasi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su Regione Toscana

La Regione Lazio si trova di fronte a nuove tensioni all’interno della maggioranza di centrodestra, con discussioni in corso su nomine e commissioni.

La Regione Toscana ha approvato una modifica statutaria che consente di aumentare il numero di assessori fino a un massimo di nove.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Regione Toscana

Argomenti discussi: Elezioni a Pistoia, Sgueglia ha le idee chiare: Se vogliono, io ci sono; Controllo: il futuro di Fidi Toscana al centro dell’audizione in commissione; Toscana: portavoce opposizione regionale Tomasi (FDI), nomine usate come moneta di scambio. Sul Garante per l'Infanzia devono contare solo le competenze, non i ricollocamenti politici. Ho chiesto di visionare i curricula pervenuti; Non solo freddo in classe, le scuole palermitane tra emergenze e guasti.

Sanità, Tomasi e Veneri (Fdi): Fare chiarezza sulla possibile chiusura del punto nascita di Montevarchi, la giunta deve chiedere un'ulteriore proroga?Le parole del Presidente della Regione sono contrastanti, bisogna fare tutto il possibile per scongiurare la cessazione dell’attività ... lanazione.it

Fdi, Tomasi ’lancia’ Sgueglia. Altri aspiranti restano nascosti. Celesti opzione per la continuitàFra le ultime sedute di consiglio comunale del 2025 (oggi parte la maratona del bilancio) e le vacanze di Natale, appare scontato che la campagna elettorale per le amministrative entrerà nel vivo ... lanazione.it

Intervista con Cristina Tomasi, dottoressa da 1 milione di follower: "Non mangiare la notte, è molto più importante quando mangi, rispetto a cosa mangi. E poi guardare la luce naturale, non mangiare cibi ultraprocessati. La dieta è un passo successivo. Poi van - facebook.com facebook