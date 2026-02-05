In Regione, la tensione tra l’assessore all’Agricoltura Alessandro Beduschi e i consiglieri della Lega si fa sentire. Durante una seduta, i rapporti tra i due schieramenti si sono surriscaldati, spaccando ulteriormente la maggioranza. Il Partito Democratico osserva da vicino e sottolinea come questa frattura renda ancora più difficile governare. La situazione rimane calda e nessuno si aspetta una soluzione a breve.

Tensione in Regione tra l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi e i consiglieri della Lega. "Stendiamo un velo pietoso": questa l’espressione utilizzata ieri durante la seduta della Commissione Agricoltura del Consiglio regionale dal suo presidente, il leghista Floriano Massardi, per bacchettare l’assessorato retto proprio da Beduschi, esponente di Fratelli d’Italia, colpevole di non dare attuazione alle leggi approvate dall’Aula del Pirellone, in particolare una relativa alla caccia ai migratori. Ma Massardi – secondo quanto riferito dal Pd in una nota – interveniva per rafforzare un altro attacco, sempre all’assessorato all’Agricoltura e sempre da parte di un leghista, il bergamasco Giovanni Malanchini, che ha lamentato il fatto che non vengano convocati i tavoli con le categorie chiesti dall’Aula, ad esempio quello sul pastoralismo e sul distretto del cibo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Agricoltura, lite tra FdI e Lega in Regione. Il Pd: "Maggioranza sempre più divisa"

Il leader di Fratelli d'Italia, Tomasi, non ha perso tempo e ha commentato subito le parole del presidente Giani.

