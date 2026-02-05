Mariah Carey fa volare San Siro | il video rubato durante le prove per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina

Mariah Carey ha fatto emozionare i fan con alcune prove per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Durante una sessione di prove a San Siro, il video è stato catturato e condiviso sui social, mostrando la cantante mentre canta e si esibisce sul palco. La performance ha sorpreso tutti, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali sulla sua partecipazione alla cerimonia.

Mariah Carey fa "volare" San Siro durante le prove per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. La cantante ha infatti intonato "Nel blu dipinto di blu" come si vede in un video "rubato" durante le prove e diventato virale online. Nella clip si vede la popstar americana mentre, circondata da una particolare scenografia dove sembrano esserci anche dei razzi, interpreta volare. La sua esibizione sarà uno dei momenti clou della cerimonia che si terrà venerdì 6 febbraio.

