Olimpiadi | Mariah Carey e il Volare fonetico un imprevisto social che fa ironia e polemica

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, Mariah Carey ha cantato “Volare” in modo molto particolare. La cantante americana ha pronunciato il brano in modo bizzarro, scatenando subito meme e commenti sui social. La sua interpretazione, considerata poco precisa, ha generato ironia e anche qualche polemica tra gli spettatori. Dall’imprevisto sono nate discussioni su come si interpretano le performance live alle grandi occasioni sportive.

Il "Gobbo di Mariah Carey" e il Volare in Fonetica: un Imprevisto Scatenante alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Un curioso retroscena ha catturato l'attenzione del pubblico e dei social media durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 allo stadio San Siro: l'esibizione della superstar americana Mariah Carey non è stata accompagnata dal testo originale di "Nel blu, dipinto di blu" di Domenico Modugno, bensì da una trascrizione fonetica pensata per assisterla nella pronuncia dell'italiano. Un dettaglio, apparentemente tecnico, che ha generato un'ondata di reazioni, ironia e meme online, trasformando un semplice accorgimento in un evento mediatico a sé stante.

