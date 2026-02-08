Targa Cossetto vandalizzata Forza Italia Giovani | Chi tenta di cancellare la storia deve essere punito

Sulla targa dedicata a Norma Cossetto, vittima delle foibe, è stata trovata vandalizzata. Forza Italia Giovani di Reggio Calabria condanna l’atto e chiede che chi tenta di cancellare la memoria di questa giovane sia punito. Già in passato sono accaduti altri episodi simili e ora chiedono il ripristino immediato della targa, per non dimenticare la storia.

