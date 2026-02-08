Targa Cossetto vandalizzata Forza Italia Giovani | Chi tenta di cancellare la storia deve essere punito
Sulla targa dedicata a Norma Cossetto, vittima delle foibe, è stata trovata vandalizzata. Forza Italia Giovani di Reggio Calabria condanna l’atto e chiede che chi tenta di cancellare la memoria di questa giovane sia punito. Già in passato sono accaduti altri episodi simili e ora chiedono il ripristino immediato della targa, per non dimenticare la storia.
Sull'atto vandalico perpetrato ai danni della targa in memoria di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana vittima delle foibe, interviene il coordinamento di Forza Italia giovani di Reggio Calabria che denuncia l’accaduto, ricordando che non è il primo episodio e sollecitando il ripristino.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Approfondimenti su Norma Cossetto
Vandalizzata la targa dedicata a Norma Cossetto. "Divelta e ricoperta di fango"
"Danneggiata, divelta e ricoperta di fango", vandalizzata la targa dedicata a Norma Cossetto
Ultime notizie su Norma Cossetto
Reggio Calabria, distrutta la targa di Norma Cossetto. Forza Italia Giovani: atto vile che offende la storia e la cittàL’atto vandalico alla targa commemorativa dedicata a Norma Cossetto, giovane studentessa istriana martire delle foibe, offende la storia e la città di Reggio. Un gesto ignobile che tenta di cancellar ... strettoweb.com
Condannare gli atti vandalici sulla targa di Norma Cossetto, il centrosinistra non vota ed è polemicaIl consigliere di Forza Italia Vaccarezza attacca l'opposizione in consiglio regionale, il documento è stato approvato con i voti della maggioranza ... genovatoday.it
Reggio Calabria, la targa di Norma Cossetto nuovamente distrutta: un atto di odio contro la memoria facebook
Reggio, Marcianò: «Vandalizzata nuovamente la targa a Norma Cossetto. Non ci faremo intimidire» x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.