L’attaccante della Pianese, Leonardo Bellini, ha annunciato di essere tornato a disposizione dopo un periodo di assenza a causa di problemi fisici. Il giocatore si è detto soddisfatto di essere in forma e di poter contribuire alla squadra in vista dei prossimi incontri dei playoff. La sua presenza rappresenta un rinforzo importante per la formazione toscana, che punta a migliorare le proprie prestazioni nelle sfide decisive.

PIANCASTAGNAIO – “Sto bene e sono molto contento di essere tornato a giocare”. Parola di Leonardo Bellini, attaccante della Pianese, che dopo qualche problema fisico è ora tornato definitivamente a disposizione di mister Birindelli. Dopo aver raggiunto le 10 reti stagionali, il bomber bianconero ha vissuto due mesi non semplici. “Quando non stai bene è sempre complicato – ha detto il classe 2001 –. Adesso sto ritrovando la condizione e sono felice di essere tornato anche dal primo minuto. Spero di raggiungere la forma migliore per queste ultime partite e per i playoff”. “A Gubbio abbiamo dovuto fronteggiare il primo vero caldo della stagione e non è mai semplice adattarsi – ha raccontato il numero 9 parlando dell’ultima sfida delle zebrette –.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - L’attaccante Leonardo Bellini arma in più per i playoff della Pianese: “Spero di arrivarci nella forma migliore”

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