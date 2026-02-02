Bellini l' oro della Pianese | Dieci gol a metà stagione E non è finita qui

Bellini, l’attaccante della Pianese, ha già segnato dieci gol a metà stagione. È lui il miglior marcatore del girone B di Serie C e i suoi numeri continuano a crescere. Approdato in modo tardivo tra i professionisti, il giocatore fiorentino si sta dimostrando decisivo per la squadra. Non si ferma qui: l’obiettivo è migliorarsi ancora e continuare a segnare.

Leggenda narra che qualche calciatore in vena di far festa abbia lasciato in gran segreto il ritiro dal Monte Amiata per una notte di bagordi a Roma, prima di far ritorno all'alba. Da Piancastagnaio, incastonata fra il senese e il grossetano, ci vogliono poco più di due ore. Eppure per Leonardo Bellini il segreto della Pianese è proprio la pace: "A me l'idea non è mai balzata in mente. Anzi, giocare sull'Amiata è una fortuna: niente distrazioni, solo buone abitudini. Una merenda o un aperitivo coi compagni vale molto di più di una zingarata o di uno sfogo lontano da qua". A leggere i numeri viene da credergli: già in doppia cifra in Serie C a gennaio, è il capocannoniere del Girone B.

