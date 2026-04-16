Lastra cade da ponteggio e ferisce ragazza di 16 anni

Una ragazza di 16 anni è rimasta ferita dopo che una lastra si è staccata da un ponteggio installato all'esterno di una chiesa nel centro di Roma. La lastra è caduta da un'altezza significativa, colpendo la giovane che si trovava nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per le verifiche del caso. Nessun altro coinvolto è stato segnalato.

Tragedia sfiorata nel centro di Roma. Una ragazza di 16 anni è rimasta ferita a seguito della caduta di una lastra da alcune impalcature installate all'esterno della chiesa di Sant'Ignazio di Loyola. Secondo una prima ricostruzione due lastre, per cause ancora in fase di accertamento, si sono staccate dai ponteggi presenti per via di alcuni lavori alla facciata dell'edificio. Uno dei due pezzi, rimbalzando una volta caduto a terra, ha colpito la minorenne che si trovava con un gruppo di compagni di classe durante una gita scolastica. Sul posto sono intervenuti gli agenti della scientifica e del gruppo Trevi della polizia di Stato, nonché gli operatori sanitari che hanno trasportato la 16enne in codice giallo all'ospedale Bambino Gesù della Capitale, ma non in pericolo di vita.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lastra cade da ponteggio e ferisce ragazza di 16 anni Notizie correlate Mantova, cade da un ponteggio alto 4 metri in un cantiere edile: ferito operaio di 48 anniMantova, 30 gennaio 2026 – Due infortuni sul lavoro in provincia di Mantova nel pomeriggio di oggi, due operai fra i quaranta e i cinquant’anni che... Leggi anche: Cade da un ponteggio a 10 metri d’altezza nel centro di Cremona: morto operaio edile di 55 anni Altri aggiornamenti Roma, tragedia sfiorata a piazza Sant'Ignazio: lastra cade da ponteggio e ferisce ragazzaTragedia sfiorata nel centro di Roma. Una ragazza di 16 anni è rimasta ferita a seguito della caduta di una lastra da alcune impalcature ... iltempo.it Tragedia sfiorata in centro. Lastra di ferro cade dal cantiere e colpisce un passante in stradaAttraversa la strada e una lastra in alluminio di un ponteggio gli cade addosso sfiorandogli la testa e ferendolo a un piede. Si è evitata una tragedia ieri mattina in via Villafranca, la traversa che ... ilrestodelcarlino.it