Mantova cade da un ponteggio alto 4 metri in un cantiere edile | ferito operaio di 48 anni

Questa mattina a Mantova un operaio di 48 anni è caduto da un ponteggio alto 4 metri mentre lavorava in un cantiere edile. È rimasto ferito e ora si trova in ospedale, sotto osservazione. L’incidente ha coinvolto un altro operaio, che ha riportato lievi ferite, anche lui portato al pronto soccorso. La polizia ha già aperto un’indagine per capire cosa sia successo.

Mantova, 30 gennaio 2026 – Due infortuni sul lavoro in provincia di Mantova nel pomeriggio di oggi, due operai fra i quaranta e i cinquant’anni che hanno concluso la giornata lavorativa in ospedale. Il primo in ordine di tempo si è verificato a Roverbella, all’interno di un cantiere edile aperto all’interno di un’azienda agricola, la Boccarone di strada Boccalina. Si tuffa nel canale per salvare il suo cane, ma lui non ce la fa: “Non è riuscito ad aggrapparsi” Una caduta da 4 metri . Qui, un operaio, classe 1977, ha perso l’equilibrio ed è caduto da un ponteggio. Un volo da un’altezza di circa quattro metri, una caduta rovinosa sul terreno che gli ha procurato delle sospette fratture e contusioni multiple. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mantova, cade da un ponteggio alto 4 metri in un cantiere edile: ferito operaio di 48 anni Approfondimenti su Mantova Infortuni Cade dal ponteggio, muore operaio edile di 66 anni Infortunio in un cantiere. Crolla il ponteggio. Ferito operaio di 57 anni Nella zona dell’ex Mondino in via Palestro, si è verificato un crollo di un ponteggio durante lavori di cantiere. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Mantova Infortuni Argomenti discussi: LONATO DEL GARDA, OPERAIO CADE SUL LAVORO E BATTE LA TESTA; Anziana finisce a terra a Mantova: soccorsa dalla polizia; Enea si tuffa nel canale per salvare il cane e non riemerge più: morto annegato; Anziana cade in strada per un malore: salvata dai poliziotti della Squadra Volante. Primavera 3: dopo dodici risultati utili il Mantova 1911 cade contro l'Alcione (0-1) facebook

