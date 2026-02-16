Cade da un ponteggio a 10 metri d'altezza nel centro di Cremona | morto operaio edile di 55 anni

Un operaio di 55 anni è morto a Cremona dopo essere caduto da un ponteggio mobile situato nel centro della città. La tragedia si è verificata questa mattina durante i lavori di ristrutturazione di un edificio storico, quando l'uomo ha perso l'equilibrio e è precipitato. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, ma per lui non c'era più niente da fare.

Un 55enne è deceduto a Cremona in un incidente sul lavoro. L'operaio edile sarebbe precipitato da un ponteggio mobile a 10 metri d'altezza.